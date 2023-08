Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Für Bildaufnahmen Gleisbereich betreten

Heilbronn (ots)

Ein Mann und eine Frau haben am gestrigen Abend (08.08.2023) einen Streckenabschnitt im Bereich Heilbronn betreten um dort Bildaufnahmen zu fertigen. Gegen 18:25 Uhr sollen die beiden 30 und 36 Jahre alten irakischen Staatsangehörigen den Gleisbereich auf der Strecke zwischen dem Heilbronner Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Heilbronn Sülmer Tor betreten und im Anschluss mit ihren Smartphones Bilder von sich selbst gefertigt haben. Von der Deutschen Bahn alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die beiden Personen kurze Zeit später noch im Gleisbereich antreffen und aus diesem verbringen. Auf Nachfrage gaben der 30-Jährige und seine 36 Jahre alte Begleiterin an, Selfies von sich gefertigt und dafür den Gleisbereich betreten zu haben. Während der Zeit des Einsatzes blieb die Strecke für den Zugverkehr gesperrt, was zu Einschränkungen im Bahnverkehr führte. Die beiden Personen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Vornahme einer Betriebsstörung. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt.

