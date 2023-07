Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 06.07.2023 im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Kuhtrift in Altlay im Kreis Cochem-Zell ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter während der Abwesenheit der Bewohner über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zugang zum Anwesen. Anschließend durchsuchten sie dieses und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Wittlich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Tatörtlichkeit machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Wittlich unter 06571/9500-0 oder kiwittlich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

