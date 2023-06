Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Außeinandersetzung zweier Hunde - Schäferhund beißt 11-jährigem Kind in die Hand - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Montag (26.06.2023) kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier Hunde, im Zuge dessen ein nicht angeleinter Schäferhund einem 11-jährigen Kind in die Hand biss. Der Junge erlitt hierdurch leichte Verletzungen am Handgelenk. Der Vorfall soll sich im Bereich Deichtrifft ereignet haben. Ein älteres Ehepaar soll dem Jungen in der Situation geholfen haben. Der Halter des Schäferhundes entfernte sich. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu machen.

