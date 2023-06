Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 129 zwischen Mulsum und Wremen - Drei Personen verletzt, eine davon lebensgefärhlich (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Mittwoch (28.06.2023) kam es gegen 17:40 Uhr auf der Landesstraße 129 zwischen Mulsum und Wremen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Frau aus der Wurster Nordseeküste geriet hierbei im Verlauf einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW einer 36-jährigen Frau, ebenfalls aus der Wurster Nordseeküste. Ihr PKW wurde in einen Graben geschleudert, der PKW der Unfallverursacherin blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Durch den Unfall erlitt die Unfallverursacherin lebensgefährliche Verletzungen. Die zweite Frau erlitt schwere, ihre 8-jährige Tochter als Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

