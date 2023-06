POL-HAM: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots) - Eine 90 Jahre alte Frau hat am Mittwochmittag, 31. Mai, auf der Fangstraße einen Dieb in die Flucht geschlagen, der vermutlich Bargeld stehlen wollte. Gegen 12.15 Uhr setzte sich die Hammerin in ihren geparkten Pkw. Kurz zuvor hob sie Geld in einer dortigen Bank ab, welches sie dann in ihrem Auto verstaute. Ein Unbekannter öffnete die Beifahrertür, lehnte sich in das Auto der Seniorin und griff ...

