Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 90 Jahre alte Seniorin schreckt Dieb ab

Hamm-Herringen (ots)

Eine 90 Jahre alte Frau hat am Mittwochmittag, 31. Mai, auf der Fangstraße einen Dieb in die Flucht geschlagen, der vermutlich Bargeld stehlen wollte.

Gegen 12.15 Uhr setzte sich die Hammerin in ihren geparkten Pkw. Kurz zuvor hob sie Geld in einer dortigen Bank ab, welches sie dann in ihrem Auto verstaute.

Ein Unbekannter öffnete die Beifahrertür, lehnte sich in das Auto der Seniorin und griff in Richtung des Bargeldes. Die Seniorin schlug den Mann verbal in die Flucht, der sich daraufhin ohne das Geld in unbekannte Richtung entfernte.

Nach Angaben der 90-Jährigen ist der Mann geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt, schlank und dunkelhaarig. Er trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell