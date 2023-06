Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin nach Zusammenstoß verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 45-jährige Pedelecfahrerin aus Brilon wurde am Mittwoch, 31. Mai, gegen 12.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Werler Straße/ Dr. Loeb-Caldenhof-Straße leicht verletzt.

Die Pedelecfahrerin befuhr mit ihrem Rad die Dr. Loeb-Caldenhof-Straße in Fahrtrichtung Norden, als es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 79-Jährigen kam. Der BMW-Fahrer aus Bergkamen fuhr auf der Werler Straße in Richtung Norden und beabsichtigte rechts in die Dr. Loeb-Caldenhof-Straße abzubiegen. In Folge der Kollision verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht. Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)

