Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 31. Mai, auf der Lotharstraße, wurde ein 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Gegen 18.10 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Lotharstraße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, an dem geparkten Skoda einer 41-Jährigen vorbeizufahren. Zeitgleich öffnete die 41-Jährige ihre Fahrzeugtür. Der Jugendliche kollidierte mit der Tür und stürzte zu Boden. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels Rettungswagen in die Kinderklinik Hamm gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro.(mw)

