Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 30. Mai, kam es an der Kreuzung Goethestraße / Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Chrysler-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Pkw die Goethestraße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in die Schillerstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr der 31-Jährige mit seinem Chrysler die Goethestraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell