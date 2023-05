Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30. Mai, an der Einmündung Ostwennemarstraße / Wiesenstraße wurde ein 71-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad den Radweg der Ostwennemarstraße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in die Wiesenstraße einzubiegen. Hierbei wechselte er auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls die Ostwennemarstraße in Fahrtrichtung Süden und konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer beim Wechseln auf die Fahrbahn nicht mehr verhindern. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell