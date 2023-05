Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener verursacht Unfall und versucht, als Beifahrer zu flüchten

Hamm-Heessen (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann hat am frühen Dienstagmorgen, 30. Mai, einen Unfall auf der Warendorfer Straße Ecke Karl-Friedrich-Bertram-Weg verursacht. Anschließend wollte der betrunkene Mann als Beifahrer flüchten.

Gegen 5.45 Uhr war der Mann aus Hamm auf der Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als er nach Angaben eines Zeugen in Höhe der Kreuzung die rechte Leitplanke touchierte. Der 18 Jahre alte Zeuge befand sich zu dem Zeitpunkt hinter dem 31-Jährigen. Allerdings hielt der Unfallverursacher nicht an, sondern setzte die Fahrt in seinem Citroen fort - bis zu einem dortigen Supermarkt-Parkplatz. Dort stellte er sein Fahrzeug ab und begutachtete die Schäden an seinem Auto. Der Zeuge folgte dem 31-Jährigen und rief die Polizei.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen bemerkten sie, wie der Citroen-Fahrer versuchte, in ein weiteres, geparktes Auto auf der Beifahrerseite einzusteigen und augenscheinlich flüchten wollte. Die Polizisten verhinderten dies jedoch und sprachen den 31-Jährigen an. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ein Atemalkoholtest fiel zudem positiv aus.

Außerdem ergab eine Abfrage der Personalien, dass gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorliegt - er wurde festgenommen.

Auf der Polizeiwache musste der Hammer zunächst eine Blutprobe abgeben. Anschließend ging es für ihn in die JVA.

Der entstandene Sachschaden an dem Auto sowie an der Leitplanke wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell