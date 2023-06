POL-CUX: Mehrere Verkehrsstraftaten

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Otterndorferin streifte hierbei beim Ausparken einen anderen PKW leicht und bermerkte diesen Unfall zunächst nicht. Zuhause angekommen bermerkte Sie einen leichten Schaden an ihrem PKW und meldete sich ...

