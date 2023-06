Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf dem Lidl-Parkplatz in Otterndorf - Geschädigter gesucht

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am gestrigen Montag (26.06.2023) kam es gegen 13:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Otterndorferin streifte hierbei beim Ausparken einen anderen PKW leicht und bermerkte diesen Unfall zunächst nicht. Zuhause angekommen bermerkte Sie einen leichten Schaden an ihrem PKW und meldete sich sofort bei der Polizei. Der zweite PKW befand sich jedoch nicht mehr auf dem Parkplatz. Zeugen und der Halter des gestreiften PKW, vermutlich in weiß, werden gebeten, sich bei der Polizei Otterndorf (Telefon 04751 998350) zu melden.

