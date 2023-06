Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Körperverletzung an einem Schüler einer Schulklasse aus Berlin in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 12.06.2023 kam es gegen 14:00 Uhr im Bereich der Straßen Am Schleusenpriel/Deichstraße/Am Seedeich/Neue Reihe zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen, welcher als Teilnehmer einer Klassenfahrt aus Berlin in Cuxhaven zu Gast war (wir berichteten). In diesem Bereich und den dortigen Gastronomiebetrieben herrscht, gerade zu dieser Tageszeit, ein reger Personenverkehr, sodass es möglicherweise weitere Zeugen gibt, die Angaben zum Ablauf des Geschehens machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

