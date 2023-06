POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.06.2023

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Donnerstag (22.06.2023), in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Erwin-Icken-Straße in Cappel ein. Hier wurde hochwertiger Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und ...

