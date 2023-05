Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die K1002 in Richtung Gärtringen. Auf Höhe der Einmündung in den Grubstockweg setzte er in einer langgezogenen Linkskurve zum Überholvorgang einer Fahrzeugkolonne, bestehend aus vier Fahrzeugen an, die von einem Traktor angeführt wurde. Während des Überholens scherte ein direkt hinter dem Traktor fahrender PKW aus, um seinerseits ebenfalls zu überholen. Der Motorradfahrer musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzt er und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad der Marke Aprilia entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.500,- Euro.

