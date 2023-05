Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 57 Jahre alter Motorradlenker am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 07.30 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 57-Jährige war in Richtung Schwieberdinger Straße unterwegs und fuhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Er überholte mehrere im dortigen Stau mit Schrittgeschwindigkeit fahrende Fahrzeuge, obwohl die Verkehrslage unklar war. Bei einem dieser Überholvorgänge kollidierte der 57-Jährige mit dem VW einer 63-Jährigen, die ebenfalls auf dem linke Fahrstreifen fuhr und kurz nach der Einmündung zur Eugenstraße nach links abbiegen wollte. Hierbei stürzte der Motorradfahrer. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

