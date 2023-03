Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Kiosk

Püttlingen (ots)

Am 27.03.2023, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr wurde in Püttlingen in der Pickardstraße in einen Kiosk eingebrochen. Bislang unbekannter Täter begab sich zu der Haupteingangstür des Kiosk und hebelte diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf. Aus dem Verkaufsraum wurden alkoholische Getränke, Zigaretten, Feuerzeuge und Bargeld entwendet. Es ist bei derzeitigem Ermittlungsstand ein Schaden von ca. 4000 EUR entstanden.

