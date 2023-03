Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall auf der BAB 620 unter dem Einfluss von Alkohol

Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Völklingen über ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf der BAB 620 in der Ausfahrt der Anschlussstelle Gersweiler informiert. Während der Befragung des 20-jährigen Fahrers aus Saarlouis konnte eruiert werden, dass der Fahrer einen Unfall mit der Mittelschutzleitplanke hatte und es konnten Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung erlangt werden. Nach entsprechender Belehrung gab der Fahrer den Konsum von Alkohol zu. Der Fahrer wurde zu der Polizeiinspektion Völklingen verbracht und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall wurde der Hyundai I 30 des Fahrers leicht beschädigt. Es entstand keine Beschädigung an der Mittelschutzleitplanke. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

