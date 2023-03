Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit Motorrad

Völklingen (ots)

Am 27.03.2023, um 02:00 Uhr, kam es in Völklingen in der Gerhardstraße zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorrad. Der Motorradfahrer, 25 Jahre alt, missachtete sämtliche Anhaltesignale und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in den "Schwarzer Weg". Aufgrund der baulichen Gegebenheiten auf dem benannten Weg in Form einer Barriere, musste der Motorradfahrer fast bis zum Stillstand abbremsen und versuchte in der Folge rechts an der Barriere vorbeizufahren. Hierbei verlor er aufgrund einer zu stark durchgeführten Beschleunigung die Kontrolle und stürzte mit der Maschine nach rechts in den Grünstreifen. Der Motorradfahrer wurde hierbei nicht verletzt. Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem war das Motorrad weder amtlich zugelassen noch versichert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

