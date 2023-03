Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Heusweiler, OT Eiweiler- Verkehrsunfallflucht während Besuch auf dem Friedhof

Heusweiler (ots)

Am Freitag kam es in Eiweiler im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr bis 15:20 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofes zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der 56-jährige Fahrer seinen grauen Ford EcoSport auf dem Parkplatz geparkt hatte und sich auf dem Friedhof befand, stieß eine bislang unbekannte Person vermutlich seine Tür gegen die Beifahrerseite des Ford. Als Verursacher kommt aufgrund der Spurenlage ein hellblauer Kleinwagen in Betracht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell