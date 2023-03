POL-VK: Verkehrsunfall auf der B 51, Frontalkollision zweier Pkw

Püttlingen (ots) - Am 19.03.2023, in der Zeit zwischen 01:00 und 03:00 Uhr kam es in Püttlingen in der Hengstwaldstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Kellertür eines Einfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter beschädigt vermutlich durch körperliche Gewalteinwirkung eine Holztür, die zu einem Kellerraum des Anwesens führt. Die Tür wurde beschädigt, das Anwesen wurde nicht betreten. Die Geschädigte hatte zur Tatzeit einen Knall wahrgenommen. Als sie in ...

