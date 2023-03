Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall auf der l 163 mit schwer verletzter Person

Völklingen (ots)

Am 23.03.2023, um 19:10 Uhr, kam es in Völklingen in der Kokereistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, der mit Heizöl beladen war. Der Lkw-Fahrer, männlich, 63 Jahre, befuhr mit seinem Sattelzug die Kokereistraße (L163) aus Richtung BAB 620 kommend in Fahrtrichtung Großrosseln. Der Pkw-Führer, männlich 82 Jahre, befährt mit seinem PKW die Rudolf-Trenz-Straße und beabsichtigt in unbekannte Richtung auf die L163 aufzufahren. Beim bisherigen Ermittlungsstand missachtete der Pkw-Führer die Vorfahrt des von links kommenden Lkw. Trotz einer durchgeführten Gefahrenbremsung kann der Lkw-Führer die Kollision nicht mehr vermeiden. Der Pkw-Führer wird eingeklemmt und muss mittels hydraulischem Gerät von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der Pkw-Führer wird bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt. Gefahrgut trat aus dem Lkw nicht aus. Die L 163 musste zeitweise voll gesperrt werden.

