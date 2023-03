Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand

Heusweiler (ots)

Am 20.03.2023, gegen 06:45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Völklingen über einen Brand am Vereinshaus des Vereins zur Förderung der Naherholung und des Naturschutzes Obersalbach e.V. in Kenntnis gesetzt. Die freiwillige Feuerwehr Obersalbach hatte bei Eintreffen des eingesetzten Kommandos bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Vor Ort wurde festgestellt, dass es zu einem Brandgeschehen am Toilettenhaus gekommen war, welches sich ca. 20m vom Vereinshaus entfernt im dortigen Waldgebiet befindet. Nach ersten Ermittlungen geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine vor dem Toilettenhaus aufgestellte Mülltonne in Brand. Das Feuer griff auf die Holzverkleidung der Außenfassade des Toilettenhauses über. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell