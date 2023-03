POL-VK: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol in Völklingen-Luisenthal

Völklingen-City (ots) - Am 17.03.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Globus-Marktes in der Rathausstraße in Völklingen. Der Geschädigte parkte seinen blauen Audi A6 im Zeitraum von 06:10 Uhr bis 15:30 Uhr in einer Parklücke. In diesem Zeitraum ist ein bislang unbekannter Fahrer mit unbekanntem Fahrzeug mit dem Pkw des Geschädigten ...

