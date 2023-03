Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung

Püttlingen (ots)

Am 19.03.2023, in der Zeit zwischen 01:00 und 03:00 Uhr kam es in Püttlingen in der Hengstwaldstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Kellertür eines Einfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter beschädigt vermutlich durch körperliche Gewalteinwirkung eine Holztür, die zu einem Kellerraum des Anwesens führt. Die Tür wurde beschädigt, das Anwesen wurde nicht betreten. Die Geschädigte hatte zur Tatzeit einen Knall wahrgenommen. Als sie in der Folge aus dem Fenster schaute, nahm sie eine junge männliche Person wahr, die lediglich mit einem dünnen Oberteil bekleidet war und einen alkoholisierten Eindruck machte. Der junge Mann entfernte sich zu Fuß in die Schlehbachstraße. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR entstanden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

