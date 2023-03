Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Globus-Marktes in Völklingen

Völklingen-City (ots)

Am 17.03.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Parkhaus des Globus-Marktes in der Rathausstraße in Völklingen. Der Geschädigte parkte seinen blauen Audi A6 im Zeitraum von 06:10 Uhr bis 15:30 Uhr in einer Parklücke. In diesem Zeitraum ist ein bislang unbekannter Fahrer mit unbekanntem Fahrzeug mit dem Pkw des Geschädigten kollidiert. Hierdurch ist Sachschaden an dessen Pkw entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

