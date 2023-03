POL-VK: Trunkenheit im Verkehr mit anschließender Ingewahrsamnahme

Völklingen-Heidstock (ots) - Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 16-jährigen Schülerin des Berufsbildungszentrums in Völklingen kam es am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, in der Straße Am Bachberg 1. Die 16-Jährige befand sich am Randbereich des Schulhofs als ein bislang unbekannter Jugendlicher an sie herantrat und ihr unvermittelt 3 mal mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 16-Jährige viel zu Boden und schlug ...

mehr