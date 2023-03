Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Völklingen-Heidstock (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 16-jährigen Schülerin des Berufsbildungszentrums in Völklingen kam es am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, in der Straße Am Bachberg 1. Die 16-Jährige befand sich am Randbereich des Schulhofs als ein bislang unbekannter Jugendlicher an sie herantrat und ihr unvermittelt 3 mal mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 16-Jährige viel zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf. Der ca. 170 cm große Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Geschädigten trug der Täter schwarze Haare und schwarze Kleidung. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

