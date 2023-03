POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Poststraße an dem Anwesen Nr. 26 zu einem Aufbruch von einem Automaten für Rauchutensilien. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie 4 dunkel gekleidete Personen sich an dem Automaten zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei waren die 4 Unbekannten bereits geflüchtet. Die Täter hatten hatten ein kreisrundes Loch in das Schaufenster ...

