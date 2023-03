POL-VK: Diebstahl aus Pkw

Heusweiler (ots) - Heusweiler. Am 06.02.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein zwölf- und ein dreizehnjähriges Kind von einem unbekannten Mann aus einem weißen Transporter heraus auf einem Parkplatz am Bahnhof angesprochen. Der fremde Mann fragte die beiden Kinder, ob sie mit ihm in ein Fast-Food-Restaurant fahren möchten, was die Kinder ablehnten. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die beiden Kinder ...

