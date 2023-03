Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter Kinderansprecher

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Am 06.02.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein zwölf- und ein dreizehnjähriges Kind von einem unbekannten Mann aus einem weißen Transporter heraus auf einem Parkplatz am Bahnhof angesprochen. Der fremde Mann fragte die beiden Kinder, ob sie mit ihm in ein Fast-Food-Restaurant fahren möchten, was die Kinder ablehnten. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die beiden Kinder wandten sich anschließend an eine Passantin, welche die Polizei informierte. Bei dem weißen Transporter soll es sich um einen älteren Mercedes Sprinter gehandelt haben. Bereits Anfang des Jahres kam es im näheren Umfeld zu einem gleichgelagerten Sachverhalt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

