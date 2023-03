POL-VK: Beißvorfall in Völklingen

Heusweiler (ots) - Am frühen Mittwochabend wurde der Polizei in Völklingen durch einen Jugendlichen ein brennender Roller am Rand eines Feldwirtschaftsweges in der verlängerten Mühlenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte stand der Roller in Vollbrand. Das Feuer konnte kurze Zeit später durch die Freiwillige Feuerwehr Heusweiler gelöscht werden. Nach Angaben des 15-jährigen Jugendlichen habe der Roller Feuer gefangen, nachdem er eine kurze Fahrpause ...

mehr