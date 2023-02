Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrug durch illegale Spendensammler

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 25.02.23 wurde die PI Völklingen darüber informiert, dass auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes Spendensammler unterwegs seien, welche für einen Gehörlosenverein sammeln würden. Die Personen konnten vor Ort festgestellt werden. Es handelte sich um zwei 19-jährige rumänische Staatsbürger, welche offensichtlich vortäuschten für den fiktiven "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" Spenden zu sammeln. Hierzu wurden Passanten aufgefordert, sich in eine Liste einzutragen und einen Betrag zu spenden. Die Listen sowie die gesammelten Spenden wurden vor Ort sichergestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine verbreitete Betrugsmasche handelt. Oftmals fällt beim Lesen der Listen schon auf, dass diese eine Vielzahl an Rechtschreibfehlern enthalten. Eine Liste mit Namen konnte nicht aufgefunden werden. Weitere Geschädigte, welche sich im Tatzeitraum in eine solche Liste eingetragen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

