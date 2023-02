POL-VK: Erfolgreicher Betrug durch falsche Polizeibeamte

Großrosseln (ots) - Am Freitag, 24.02.23, ereignete sich 18:10 Uhr in der Straße Im Jungholz eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein PKW mit einem Mast kollidierte. Anschließend flüchtete der PKW über einen Feldweg in Richtung Frankreich. Hinweise bitte an die PI Völklingen unter Tel: 06898/2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen ...

mehr