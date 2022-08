Rüsselsheim (ots) - Ein in der Eisenstraße abgestellter Opel geriet in der Zeit zwischen Freitag (29.07.) und Sonntag (31.07.) in das Visier von Katalysatordieben. Die Täter trennten das Bauteil fachgerecht ab und ließen es anschließend mitgehen. Eine weitere gleichgelagerte Tat trug sich zudem an einem geparkten Opel in der Nacht zum Sonntag (31.07.) "Im ...

mehr