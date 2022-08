Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Katalysatordiebe schlagen zweimal zu

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Eisenstraße abgestellter Opel geriet in der Zeit zwischen Freitag (29.07.) und Sonntag (31.07.) in das Visier von Katalysatordieben. Die Täter trennten das Bauteil fachgerecht ab und ließen es anschließend mitgehen. Eine weitere gleichgelagerte Tat trug sich zudem an einem geparkten Opel in der Nacht zum Sonntag (31.07.) "Im Hasengrund" zu. Auch hier entwendeten die Kriminellen den Katalysator. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

