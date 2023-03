Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Blumenladen

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es in dem Zeitraum vom letzten Wochenende bis Donnerstagmorgen in der Völklinger Straße 95. Ein bislang unbekannter Täter versuchte zunächst an dem rückwärtig gelegenen Blumenladen eine doppelflügelige Eingangstür aus Glas aufzubrechen. Als dies misslang hebelte er an dem Anwesen eine linksseitig gelegene Kellertür auf. Im Innern des Kellers wurde anschließend eine massive Brandschutztür aufgebrochen. Aus bislang unbekannten Gründen gab der Täter die weitere Tatausführung auf und verließ die Kellerräumlichkeiten wieder. Es entstand Sachschaden. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

