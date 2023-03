Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannte brechen Automaten auf

Völklingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Poststraße an dem Anwesen Nr. 26 zu einem Aufbruch von einem Automaten für Rauchutensilien. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie 4 dunkel gekleidete Personen sich an dem Automaten zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei waren die 4 Unbekannten bereits geflüchtet. Die Täter hatten hatten ein kreisrundes Loch in das Schaufenster geschlagen und den Automaten komplett geleert. Aufgrund der vorgefundenen Blutspuren musste sich einer der Täter an den Glasscherben verletzt haben. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde ein 24-Jähriger kontrolliert, nachdem sich dieser im Bereich der Cloosstraße hinter parkenden PKWs zu verstecken versuchte. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann hatte eine frische Schnittwunde an der Hand. Bei seiner Durchsuchung wurden Waren aus dem Automaten im Wert von 380 EUR aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Weitere Hinweise zu dem Automatenaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell