POL-HOM: Verfolgungsfahrt im Bereich Schiffweiler, Stennweiler, Ottweiler mit anschließendem Verkehrsunfall unter der Beteiligung mehrerer Pkw

Homburg (ots) - Am Montag, dem 31.10.2022 um 18:50 Uhr ereignete sich ein Brand an der Grundschule "Im Wieschen" in Homburg-Einöd. Hierbei wurden zwei große Papiercontainer durch bislang unbekannten Täter auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Das Feuer griff in der Folge auf die Fassade des Schulgebäudes über, konnte jedoch durch die vor Ort befindliche Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die beiden Papiercontainer wurden zerstört. Zudem ...

