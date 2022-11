Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Lebensmitteln aus Automat

Bexbach (ots)

In der Nacht vom 29.10.2022 auf den 30.10.2022 kam es auf dem Aloys-Nesseler- Platz in 66450 Bexbach zu einem Diebstahl aus einem dort aufgestellten Automaten für Lebensmittel. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Glasscheibe an dem Lebensmittel-Verkaufsautomaten ein und entwendete daraus eine große Anzahl verschiedener Nahrungsmittel.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell