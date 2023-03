Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Aufbruch eines CBD-Automaten

Großrosseln, Ludweilerstraße (ots)

Am 15.03.2022, gegen 07:00 Uhr, wurde die PI Völklingen von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Getränkeautomat versucht wurde aufzubrechen. Augenscheinlich sei der Automat durch Feuer beschädigt worden. An der Einsatzörtlichkeit konnte von dem eingesetzten Kommando ein 24-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. In der Folge konnte ermittelt werden, dass der Tatverdächtige ein mitgeführtes Sägeblatt erhitzte und mit diesem ein Loch in das Sichtfenster des Automaten für CBD-Produkte brannte, um an den Inhalt im Automaten zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch. Der Tatverdächtige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Tatverdächtige wurde bereits am 09.03.2023, gegen 22:00 Uhr, in Völklingen in der Poststraße nach einem Aufbruch eines CBD-Automaten von Beamten:innen der PI Völklingen festgestellt. Hier wurde vermutlich mittels Eisenstange ein Loch in die Verglasung geschlagen und CBD-Produkte entwendet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell