Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schwerer Raub in SHG Klinik

Völklingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 19.03.2023, gegen 21:20 Uhr, über einen Seiteneingang in das Hauptgebäude der SHG Klinik Völklingen und im Anschluss zielgerichtet hinter den Informationsschalter. Hier öffnet der mit FFP2 Maske und Sonnenbrille maskierte Täter zielgerichtet ein Behältnis, in welchem sich die Kasse samt Bargeld befindet. Der Täter entnimmt Bargeld in Höhe eines 4-stelligen Betrages. Während der Tatausführung tritt die geschädigte Angestellte aus einem angrenzenden Nebenraum hinter den Informationsschalter. Der Täter richtet sodann eine Schusswaffe (schwarze Pistole) in ihre Richtung und entnimmt zeitgleich weiter die Geldscheine aus der Kasse. Im Anschluss verlässt der Täter das Krankenhaus über den Seiteneingang in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, Ende 20 Jahre alt, schmale Statur, ca. 1,75 cm groß, bekleidet mit dunkler Hose, Camouflage Jacke mit Kapuze. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen des Täters.

