POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.06.2023

Bereich Geestland

Falschfahrer

Bremerhaven. Am 24.06.2023, um 01:36 Uhr, wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der BAB 27 gemeldet. Auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven fuhr ein dunkler Opel Corsa mit HB-Kennzeichen zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Zentrum und Bremerhaven-Geestemünde entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bremen. Schließlich wendete der Pkw auf der Autobahn und verließ diese an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde. Die Polizei Geestland bittet Zeugen des Vorfalls und Personen, welche durch den unbekannten Fahrzeugführer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 04743 / 9280 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Stotel, BAB 27, Anschlussstelle Stotel. Am 23.06.2023, gegen 14:52 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland auf der Autobahn A 27 in Höhe der Anschlussstelle Stotel einen Pkw. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrzeugführer seit dem Jahre 2003 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt mit jeglichen fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Die Fahrt konnte durch die Beifahrerin fortgesetzt werden.

Verkehrsunfall

Gem. Schwanewede. Gegen 16:55 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Bremerhaven mit einem Pkw-Anhänger-Gespann die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode, als zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede der Anhänger ins Schleudern geriet. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Der auf dem Anhänger geladene Pkw löste sich hierbei vom Anhänger und kam seitlich auf dem Hauptfahrstreifen zum Liegen (siehe Lichtbild). Es entstand Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Hagen. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus Ottersberg mit seinem Sattelzug die BAB 27 in Fahrtrichtung Walsrode. Als er zum Überholen ausscherte, übersah er den auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Seat Ateca einer 43-jährigen Hagenerin, welche ausweichen musste und hierbei mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der 26-jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, obwohl die Hagenerin mehrfach versuchte, den Fahrzeugführer auf sich aufmerksam zu machen. Er konnte erst nach Kontaktaufnahme mit der bekannten Spedition zum Anhalten in Bremen bewegt werden. Am Seat entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Gegen den Fahrzeugführer des Sattelzuges wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell