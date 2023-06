Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Einbruch in Tierarztpraxis in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21./22.06.2023) kam es im Gewerbegebiet Raiffeisenstraße in Geestland, OT Bad Bederkesa, zu einem Einbruch in eine dort ansässige Tierarztpraxis. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und öffneten einen Tresor, augenscheinlich um erhofftes Bargeld zu entwenden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell