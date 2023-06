Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheitsfahrt nach Verkehrsunfallflucht zwischen Imsum und Hülsing

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am Donnerstag (22.06.2023) gegen 03:00 Uhr fiel Beamten des Polizeikommissariats Geestland im Rahmen der Streifenfahrt auf, dass diverse Verkehrszeichen in einer scharfen Kurve zwischen Hülsing und Imsum erneut beschädigt waren (siehe hiesige Pressemitteilung vom 21.06.2023). Den Unfallspuren nach war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, hatte die Beschilderung beschädigt und sich im Anschluss vom Unfallort entfernt. Am Unfallort konnten Hinweise auf das Verursacherfahrzeug aufgefunden werden. Das besagte Fahrzeug konnte im Nahbereich mit den noch frischen Unfallspuren angetroffen werden. Bei der 34-Jährigen Fahrzeugführerin aus Bremerhavener konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

