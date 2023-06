Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsverstöße im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Dienstag (20.06.2023) gegen 18:30 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Geestland einen landwirtschaftlichen Zug aus Traktor und Anhänger fest. Der mitgeführte Anhänger verfügte lediglich über ein 40 km/h-Geschwindigkeitsschild. Er hätte deshalb eigenständig zugelassen und versichert werden müssen. Dem 57-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt.

Am Mittwochmorgen (21.06.2023) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 04:45 Uhr auf der BAB27 in Höhe der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Walsrode einen Pkw mit Anhänger. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 54-jährigen Fahrzeugführer bereits im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis vollständig entzogen worden war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt mit jeglichen fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

