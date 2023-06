Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht zwischen Hülsing und Imsum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Dem Polizeikommissariat Geestland wurde ein Unfallschaden an der Wurster Landstraße (L129), zwischen den Ortschaften Hülsing und Imsum, gemeldet. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war in der scharfen Linkskurve, in Höhe der Einmündung Lebstedter Weg, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen und beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Unfall muss sich zwischen Sonntagabend (18.06.) und dem frühen Montagmorgen (19.06.) ereignet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

