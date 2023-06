POL-CUX: PKW und Kleinkraftrad ohne Versicherung kontrolliert

Cuxhaven (ots) - Geestland/Bad Bederkesa. Am 18.06.2023, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, parkte ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines weißen Renault Scenic in der Amtsstraße bei der Moor-Therme in Bad Bederkesa vor einem roten Pkw vorwärts seitwärts ein. Hierbei streifte er diesen, wodurch vermutlich Kratzer an der linken Fahrzeugfront des Pkws entstanden. Der ...

