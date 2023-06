Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährliche Körperverletzung an einem Schüler einer Schulklasse aus Berlin in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am 12.06.2023 kam es gegen 14:00 Uhr im Bereich der Straße am Schleusenpriel/Am Seedeich zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen, welcher als Teilnehmer einer Klassenfahrt aus Berlin in Cuxhaven zu Gast war.

Zunächst waren die Beamten zu einem 62-jährigen Cuxhavener und seinem Sohn gerufen worden, welche angaben, dass eine Gruppe Jugendlicher versucht hätte, seinen E-Roller (Segway) zu entwenden. Dieser Sachverhalt, welcher den Anfangsverdacht eines versuchten Diebstahlsdeliktes beinhaltet, wurde gemäß den Vorgaben der Strafprozessordnung, aufgenommen. Kurze Zeit später meldete sich einer der Jugendlichen eigenständig bei der Polizei Cuxhaven, um eine Körperverletzung zum Nachteil seines Freundes anzuzeigen. Ein Mann hätte diesen mit einem Motorradhelm niedergeschlagen. Die eingesetzten Beamten fuhren daraufhin zum Einsatzort und trafen dort auf mehrere Personen, darunter eine große Gruppe Jugendlicher (eine Schulklasse aus Berlin), sowie zwei weitere Personen, welche sich als Klassenlehrer herausstellten. Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte hier Verletzungen und blutete aus dem Mund. Er wurde im Anschluss durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde hier schnell klar, dass beide Sachverhalte in unmittelbarem Zusammenhang stehen. In diesem Fall wurde durch die eingesetzten Beamten eine gefährliche Körperverletzung, ebenfalls gemäß den Vorgaben der Strafprozessordnung, zum Nachteil des 16-jährigen Jugendlichen, aufgenommen. Die Weiteren Abläufe und Hintergründe beider Sachverhalte werden nun ermittelt.

Am 13.06.2023 erschien eine Lehrerin der Klasse an der hiesigen Dienststelle, um sich über das Vorgehen der eingesetzten Beamten vor Ort zu beschweren. Hierzu wurde ein Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren eingeleitet, welches sich ebenfalls in Bearbeitung befindet. Dies umfasst unter anderem ein von der Lehrerin vorgetragene Fehlverhalten der eingesetzten Beamten als auch Äußerungen, die getätigt worden sein sollen.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Ursache der Auseinandersetzung die Vermutung eines versuchten Diebstahls war. Hinweise für einen politisch motivierten Hintergrund oder andere Motive sind zur Zeit nicht erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell